Буй, Костромская область, 16 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Буе Костромской области завершается ремонт морга. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил глава города Игорь Ральников.

Морг в Буе

Средства на восстановление здания в размере 6,6 млн рублей выделил областной бюджет. Подрядчиком выступила вологодская компания «Наставник». В морге заменили вентиляцию, отремонтировали систему водоснабжения и водоотведения, электропроводку, сантехнику, потолки, привели в порядок стены и пол.

В ближайшее время администрация города должна благоустроить территорию, прилегающую к учреждению и найти специалистов, которые займутся вскрытиями тел. Точная дата открытия морга пока не сообщается.

Напомним, морг в Буе закрыли в 2017 году по причине «неудовлетворительного состояния здания и внутренних помещений». Родственникам приходится возить тела усопших для патологоанатомического и судебно-медицинского исследования за 100 километров в областной центр — Кострому. Перевозка тела в обе стороны затруднительна и стоит около 12 тысяч рублей, что является значительной суммой для большинства жителей Буя.