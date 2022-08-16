Киев, 16 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Шесть новых гаубиц М109 производства США доставлены на Украину из Латвии. Украинские военные уже испытывают их, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter.

U.S. Army Самоходная гаубица М109

Резников поблагодарил главу минобороны Латвии Артиса Пабрикса и всех латвийцев «за неизменную поддержку» Украины.

«Шесть новых гаубиц M109, которые недавно были доставлены на Украину из Латвии, уже демонстрируют результаты на поле боя», — отметил Резников.

М109 — это самоходная артиллерийская установка производства США, которая комплектуется снарядами калибра 155 мм с дальностью стрельбы до 30 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Резников заявил, что Киев получил новую партию РСЗО М270 от Великобритании.

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