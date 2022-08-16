Уфа, , 13:39 — REGNUM Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан 16 августа уфимским Советским судом виновным по делу о дискредитации Вооружённых сил (ВС) России.

Юрий Шевчук Кадр из интервью для проекта «‎Редакция»‎

«Суд постановил признать виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — приводит слова судьи Егоровой, зачитавшей судебное решение, РИА Новости.

При этом сам Шевчук не явился на суд в Уфе и не стал выходить на заседание по видеосвязи из Санкт-Петербурга, так как находится на карантине после того, как пообщался с больным COVID-19 и у него плохое самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Юрий Шевчук на концерте в Уфе публично высказал своё критическое отношение к спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.