Молдавия, , 13:39 — REGNUM Молдавия готова предоставить склады сельхоз продукции для того, чтобы вместе с Россией укрепить доверие к поставляемым в РФ овощам и фруктам. Об этом заявил министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля на встрече с российским послом в Кишиневе Олегом Васнецовым, сообщает пресс-служба минсельхоза.

Иоахим Бейкелар. Продащица с фруктами, овощами и птицей. 1564

«Во избежание неопределенностей и в целях укрепления доверия к системе продовольственной безопасности Молдавии мы предлагаем осуществлять визиты на склады, собирать данные, выявлять существующие риски и ликвидировать их», — сказал молдавский министр.

Он предложил сформировать для этой цели молдавско-российскую рабочую группу из экспертов, которые смогут проводить нужные проверки и собирать данные. Боля отметил, что Кишинёв заинтересован в проверки продукции российскими специалистами.

Напомним, с 15 августа вступил в силу временный запрет на ввоз в Россию овощей и фруктов из Молдавии по решению Россельхознадзора. Причиной стало «неоднократное выявление опасных карантинных объектов в молдавской продукции» в 2021 и 2022 году.

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