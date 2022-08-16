Нальчик, 16 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии разбираются в случае избиения несовершеннолетних сотрудником полиции. Сотрудник МВД по городу Нальчику, являвшаяся к тому же инспектором по делам несовершеннолетних, избила двоих девочек в возрасте девяти и 13 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили 16 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Из подробностей расследования известно, что события, послужившие возбуждению дела, произошли вечером 11 июня в городе Нальчике. Несмотря на то, что с момента совершения преступления прошло уже два месяца, уголовное дело было возбуждено только сейчас.

«Инспектор ПДН ОП № 2 УМВД России по г. о. Нальчик, находясь неподалеку от места своего проживания, подошла к несовершеннолетним девочкам, 2009 и 2013 года рождения, после чего начала обвинять их в избиении ее ребенка и затем, умышленно, с целью причинения легкого вреда здоровью, осознавая противоправность своих действий, нанесла детям несколько ударов в область головы», — говорится в сообщении СК по региону.

Девочкам был причинен легкий вред здоровью — они получили телесные повреждения. По данным «Российской газеты», у тринадцатилетней пострадавшей сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Причиной такого поведения сотрудника полиции называют конфликт между её собственными детьми и двумя девочками. В настоящее время в МВД организована проверка в отношении своей сотрудницы.