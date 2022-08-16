Москва, 16 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Зимой 2022–2023 гг. стоимость газа в Европе может подняться выше рекордных $4000 за 1 тысячу кубометров. Об этом сегодня, 16 августа, говорится в сообщении ПАО «Газпром», опубликованном в Telegram-канале компании.

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В Газпроме уточнили, что, по данным на середину августа, на спотовых биржах Европы цены на газ уже пробили отметку $2500. Если такая тенденция сохранится, то зимой цены превысят уровень $4000 за тысячу кубов.

В данное время запасы газа в Европе ПХГ восполнены на 48,6 млрд кубометров. Для достижения уровня заполнения ПХГ начала сезона отбора 2019–2020 гг. Газпрому предстоит закачать еще 23,8 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевая цена на газ в Европе за день выросла более чем на 10% и превысила $2400 за тысячу кубометров.

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