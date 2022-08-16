Москва, , 13:37 — REGNUM Избранный на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что готов решать сложные задачи. Об этом 16 августа он сказал на общем собрании клубов РПЛ.

Генеральный директор РФС Александр Алаев Rfs.ru

«Знаю, что предстоят сложные задачи, но я абсолютно уверен, что у нас собралась хорошая команда и всем вместе нам они по плечу. С большим энтузиазмом приступаю к работе», — сказал Алаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Алаев был единогласно избран клубами РПЛ на пост президента лиги на выборах, на которых он был единственным кандидатом.

Ранее он заявил, что «не видит возможностей» принять крымские клубы в состав Российского футбольного союза (РФС).

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