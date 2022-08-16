Иркутск, , 13:36 — REGNUM В Иркутской области на утро 16 августа новых возгораний в лесах не зарегистрировано, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом министерство лесного комплекса региона усилило авиационный мониторинг в западных и южных районах для оперативного обнаружения и принятия мер по реагированию, там ожидается высокая IV класса и чрезвычайная V класса пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории северных районов Иркутской области до 31 августа действует особый противопожарный режим. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

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