Приангарье усилило авиационный мониторинг, опасаясь лесных пожаров
Иркутск, 16 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Иркутской области на утро 16 августа новых возгораний в лесах не зарегистрировано, сообщает телеграм-канал правительства региона.
В связи с неблагоприятным метеопрогнозом министерство лесного комплекса региона усилило авиационный мониторинг в западных и южных районах для оперативного обнаружения и принятия мер по реагированию, там ожидается высокая IV класса и чрезвычайная V класса пожароопасность лесов.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории северных районов Иркутской области до 31 августа действует особый противопожарный режим. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.
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