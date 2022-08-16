Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Несколько жилых домов сгорело в Джанкойском районе Республики Крым из-за детонации боеприпасов 16 августа. Об этом журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Council.gov.ru Сергей Валерьевич Аксёнов

Сколько именно домов повреждено и уничтожено, глава Крыма не уточнил.

«Находимся в режиме ЧС. Как только детонация закончится, приступим к обходу всех поврежденных домовладений. Всем будет оказана необходимая помощь», — цитирует Аксёнова «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Джанкойском районе произошла детонация боеприпасов на площадке их хранения воинской части. В Минобороны России заявили о диверсии.