Сеул, , 13:37 — REGNUM Правительство Южной Кореи работает над возобновлением встреч семей, разделенных в годы Корейской войны (1950–1953 гг). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве отметили, что власти считают данную проблему одной из наиболее приоритетных, а также подчеркнули, что реальные подвижки в данном вопросе ожидаются по мере улучшения межкорейских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи призвало КНДР ответить на предложение президента страны Юн Сок Ёля оказать экономическую помощь Пхеньяну в обмен на денуклеаризацию.

Читайте также: В Южной Корее призвали КНДР ответить на предложение об оказании помощи