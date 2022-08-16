Вологда, 16 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Вологде факту гибели трехлетней девочки, выпавшей из окна квартиры, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражение в окнах

По данным следствия, 22-летняя мать трехлетней девочки не обеспечила надлежащий присмотр за ребенком.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие, осуществляется сбор характеризующих семью данных», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 15 августа, в Вологде из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпала трехлетняя девочка. Мать ребенка в этот момент была дома.