Абакан, 16 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 98 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в правительстве региона.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

В Абакане подтверждено 30 случаев COVID-19, в Саяногорске — 22, в Усть-Абаканском районе — 11, в Черногорске и Аскизском районе – по семь, в Ширинском районе – пять, в Бейском, Боградском и Таштыпском районах – по четыре, в Абазе – два. Кроме того, в Хакасии заболели один житель Красноярского края и один житель Тувы.

С начала 2022 года в республике подтверждено 35 685 случаев заражения.

Как сообщили ИА REGNUM в федеральном оперштабе, выздоровели за сутки 29 жителей Хакасии, госпитализация потребовалась 23 заболевшим (15 августа — 34).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в регионе было выявлено 111 носителей коронавируса, выздоровели 24 человека.