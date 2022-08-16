Берлин, , 13:32 — REGNUM Рассматривающие введение запрета на выдачу виз гражданам России страны Евросоюза по закону обязаны доказать, что лицо, которому не предоставляется документ, представляет угрозу. Об этом сообщил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Шенгенская виза © ИА REGNUM

«Согласно статье 32 Шенгенского визового кодекса, заявителю может быть отказано в визе только в том случае, если он представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или здравоохранению страны, как это определено в статье 2(21) кодекса», — сказал он в интервью «Известиям».

Депутат добавил, что законодательство ЕС не предусматривает полный отказ гражданам страны, с которым ни одна из государств — членов ЕС не находится в состоянии войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство ЕС с подачи Эстонии и Финляндии обсуждает вариант запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Звучат мнения о том, что «туризм в цивилизованных странах — не для всех».

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