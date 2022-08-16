Берлин, 16 августа 2022, 13:32 — REGNUM Рассматривающие введение запрета на выдачу виз гражданам России страны Евросоюза по закону обязаны доказать, что лицо, которому не предоставляется документ, представляет угрозу. Об этом сообщил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.
Депутат добавил, что законодательство ЕС не предусматривает полный отказ гражданам страны, с которым ни одна из государств — членов ЕС не находится в состоянии войны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство ЕС с подачи Эстонии и Финляндии обсуждает вариант запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Звучат мнения о том, что «туризм в цивилизованных странах — не для всех».
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