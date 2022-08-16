Белгород, 16 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Бургеры и фрукты раздают в Крыму на форуме «Таврида» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и его заместители, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

Страница Евгения Мирошникова в «ВК» Белгородский губернатор на форуме «Таврида»

Глава региона участвует в работе павильона Белгородской области. В своём утреннем видеообращении к подписчикам он отметил, что это самый крутой павильон на форуме.

«По-другому точно быть не может, потому что здесь всё: и вкусы Белогорья, и цветы. Мы хотим, чтобы наша молодёжь развивалась, чтобы она оставалась в Белгородской области и реализовывала свои возможности. Сделали так, чтобы привлечь внимание молодёжи всей страны», — сказал губернатор.

Телекомпания «Мир Белогорья» поделилась 16 августа видеороликом — за бургерами из белгородского мяса, сыром, арбузами и яблоками к павильону выстроилась огромная очередь. На раздаче стояли Вячеслав Гладков, первый заместитель губернатора — министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников и заместитель губернатора — начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина.