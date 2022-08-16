Челябинск, 16 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Челябинской области Андрей Ерёмин решил отказаться от мандата. Об этом сообщили журналистам в региональном парламенте.

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Он уже подал заявление об уходе по собственному желанию. В ближайшее время оно будет рассмотрено депутатами.

Ерёмин был избран 13 сентября 2020 года по списку «Единой России». Является заместителем председателя парламентского комитета по экономической политике и предпринимательству. Ему 50 лет, является отцом трёх дочерей.