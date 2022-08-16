Калуга, 16 августа, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Калужской области подведены итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Мак — 2022». Целью операции является выявление и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества, очагов дикого их произрастания, а также перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, сообщили 16 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Опиумный мак

В рамках операции сотрудниками органов внутренних дел обнаружено и уничтожено пять очагов с произрастанием 117 дикорастущих наркосодержащих растений, из них: 79 растений мака и 38 растений конопли. Выявлено три незаконных посева конопли. По всем фактам виновные лица привлечены к административной ответственности. Зарегистрировано 25 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейскими изъято 1004,85 грамма наркотических средств растительного происхождения.

В ходе мониторинга интернета выявлено 16 сайтов, на которых содержалась пропаганды распространения, изготовления или потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Информация направлена в управление Роскомнадзора по Калужской области для блокировки ресурсов.