Москва, 16 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Инновационные разработки представлены на форуме «Армия-2022» судостроительной корпорацией «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Sk-akbars.ru На форуме «Армия-2022»

На стенде корпорации из Татарии представлены в качестве основных проектов строящиеся серийные корабли и суда, а также инновационные разработки, в числе которых малые ракетные корабли «Торнадо» и «Сарсар», многоцелевой патрульный корабль.

ИА REGNUM напоминает, делегация из Татарии принимает участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Набережночелнинское предприятие «Ремдизель» на форуме представляет защищённый 10-местный автомобиль. Бронированная машина предназначена для перевозки личного состава, грузов, раненых с возможностью оказания первой помощи. Автомобиль также может быть использован сотрудниками полиции и для охраны.

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