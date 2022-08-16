Варшава, , 13:38 — REGNUM Жителей Польши, верящих в «неизбежную победу» Украины в конфликте с Россией становится всё меньше, но польские СМИ даже поражение Киева представят стратегической победой. Об этом политолог Конрад Ренкас написал в статье для газеты Myśl Polska.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает, что польские издания продолжат подвергать цензуре последующие поражения украинских войск. Однако пропаганда СМИ на фоне снижения числа тех, кто верит в «опасные сказки о неизбежной победе Киева», неэффективна.

«Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте всё равно будет представлено как их стратегическая победа», — полагает Ренкас.

Любой исход конфликта, любые условия перемирия в Польше выставят так, будто это небывалое поражение России. Иначе не может быть, добавил он.

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