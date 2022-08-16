Варшава, 16 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Жителей Польши, верящих в «неизбежную победу» Украины в конфликте с Россией становится всё меньше, но польские СМИ даже поражение Киева представят стратегической победой. Об этом политолог Конрад Ренкас написал в статье для газеты Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Он считает, что польские издания продолжат подвергать цензуре последующие поражения украинских войск. Однако пропаганда СМИ на фоне снижения числа тех, кто верит в «опасные сказки о неизбежной победе Киева», неэффективна.

«Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте всё равно будет представлено как их стратегическая победа», — полагает Ренкас.

Любой исход конфликта, любые условия перемирия в Польше выставят так, будто это небывалое поражение России. Иначе не может быть, добавил он.

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