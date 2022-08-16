Берлин, 16 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Инвесторы настроены в отношении экономики Германии более пессимистично, чем когда-либо за последние 11 лет, так как растут опасения того, что сокращение поставок российского газа втянет страну в рецессию, сообщает 16 августа Financial Times.

City-de.info Промышленность Германии

Индекс ожиданий инвесторов в отношении крупнейшей экономики Европы, который рассчитывается Центром европейских экономических исследований (ZEW), опустился до самой низкой отметки с 2011 года, упав с минус 53,8 до минус 55,3, что подчеркивает усиливающийся пессимизм.

Опрос участников финансовых рынков позволяет составить картину экономических настроений после возобновления работы газопровода «Северный поток 1» на пятой части его мощности.

Экономисты снижают свои оценки по росту в Германии и еврозоне в целом на 2022 год, одновременно повышая прогнозы по инфляции и предупреждая, что прекращение поставок российских энергоносителей вынудит Берлин ограничить снабжение газом потребителей в секторе тяжелой промышленности.

«Все еще высокий рост потребительских цен и ожидаемые дополнительные расходы на отопление и электроэнергию в данный момент оказывают особенно негативное влияние на перспективы секторов экономики, связанных с потребителями», — сказал исследователь ZEW Михаэль Шрёдер.

По его словам, настроение инвесторов также ухудшилось из-за ожидаемого ужесточения условий финансирования после того, как Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 0,5 процентных пункта в ответ на рекордный уровень инфляции в еврозоне.