Канберра, 16 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл назвал секретные министерские портфели Скотта Моррисона «глубоко неправильной вещью». Тёрнбулл, который появился 16 августа в эфире радиостанции ABC, добавил, что его «действительно, глубоко» беспокоило то, что никто не остановил бывшего премьер-министра Моррисона.

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«Что действительно и глубоко беспокоит меня, так это то, что в системе есть другие люди, которые явно думали, что так и должно было происходить … Генерал-губернатор [Австралии] — это не просто для галочки. Есть конституция, которую нужно соблюдать», — заявил Тёрнбулл.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Моррисон фактически действовал по закону, когда генерал-губернатор Австралии привёл его к тайной присяге, дав Моррисону полномочия пяти федеральных министров.

«Есть что-то глубоко неправильное в том, что никто не встал и не сказал: «Прекрати, Скотт, это неправильно», и это беспокоит меня больше всего», — добавил Тёрнбулл.