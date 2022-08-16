Санкт-Петербург, 16 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга приступили к сносу флигелей особняка Елизаветы Салтыковой на Большой Морской улице, дом 51. Об этом 16 августа сообщили в Telegram-канале «SOS СПб СНОС».

Telegram-канал «SOS СПб СНОС» Работы по сносу флигелей особняка Е. П. Салтыковой

Там отмечают, что здание относится к 1845 году постройки. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в 2017 году согласовал разборку флигелей, но градозащитники утверждают, что это было сделано незаконно.

Между тем распоряжение КГИОПа уже утратило силу из-за истечения сроков, а новое разрешение на снос найти не удалось. Это стало основанием для предположения о том, что снос флигелей особняка ведётся без наличия законных оснований.

Объект принадлежит «Северной Земельной Компании». Градозащитники рассчитывают остановить работы по ликвидации флигелей с помощью пикетов.