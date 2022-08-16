Надым, Ямало-Ненецкий АО, 16 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В городе Надым состоялось торжественное открытие первого на Ямале памятника защитникам Донбасса. Она символизирует поддержку российских солдат, участвующих в специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий в горячих точках. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Памятник защитникам Донбасса в Надыме

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Памятник «Защитникам Донбасса» представляет собой бронзовый монумент, высота которого составляет 3,1 метра.

В открытии приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, ветераны боевых действий Надыма и их родные, волонтёры и учащиеся кадетских классов.

Как сообщало ИА REGNUM, к полудню вторника, 16 августа советский памятник в Нарве — танк Т-34 был демонтирован с постамента и увезен в неизвестном направлении, никаких ЧП не отмечено, полиция ввела комендантский час возле бывшего памятника.

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