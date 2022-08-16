Симферопольский район, , 13:27 — REGNUM Клубы чёрного дыма заметили жители в районе военной авиабазы у пгт Гвардейское Симферопольского района Республики Крым, об этом 16 августа сообщил «Коммерсантъ «. Также очевидцы сообщают о громких звуках в районе аэродрома.

Виды Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что военные и правоохранители проверяют версию об атаке с беспилотника.

Официальной информации пока нет, власти призывают «не плодить слухи».

«Прошу подождать официальной информации по Гвардейскому от министерства обороны и не плодить слухи и версии», — написал в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа в Джанкойском районе на площадке хранения снарядов воинской части произошла детонация боеприпасов. В результате был повреждён ряд объектов, в том числе гражданских — ЛЭП, участок железной дороги, жилые дома. Известно о двух пострадавших. В Минобороны РФ произошедшее назвали диверсией.