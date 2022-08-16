Симферопольский район, 16 августа 2022, 13:27 — REGNUM Клубы чёрного дыма заметили жители в районе военной авиабазы у пгт Гвардейское Симферопольского района Республики Крым, об этом 16 августа сообщил «Коммерсантъ «. Также очевидцы сообщают о громких звуках в районе аэродрома.
Издание со ссылкой на собственный источник сообщает, что военные и правоохранители проверяют версию об атаке с беспилотника.
Официальной информации пока нет, власти призывают «не плодить слухи».
Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа в Джанкойском районе на площадке хранения снарядов воинской части произошла детонация боеприпасов. В результате был повреждён ряд объектов, в том числе гражданских — ЛЭП, участок железной дороги, жилые дома. Известно о двух пострадавших. В Минобороны РФ произошедшее назвали диверсией.