Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Актёр Стив Туссэн пожаловался на расистские оскорбления, которые он услышал в свой адрес после утверждения на роль в сериале «Дом дракона». Об этом 16 августа пишет Entertainment News.

Цитата из т/с «Дом дракона». 2022 год Стив Туссэн в роли Корлиса Велариона

«Когда я получил работу, я сказал: «Это просто ещё одна роль, потому что у меня есть чернокожие друзья, у которых были небольшие или повторяющиеся роли в «Игре престолов», — признался Туссэн. «Но я не осознавал, что это было что-то более серьезное, пока я не подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях, когда о моём участии было объявлено», — добавил он. Актёр также поделился, что с ним связался темнокожий поклонник «Игры престолов», чтобы сказать ему, что поддерживал и защищал его кандидатуру для этой роли.

ИА REGNUM напоминает, что Стив Туссэн в «Доме дракона» исполнил роль Корлиса Велариона. Премьера шоу запланирована на 21 августа 2022 года.