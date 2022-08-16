Кишинёв, 16 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Аудит исторического долга компании «Молдовагаз» перед Газпромом обойдётся бюджету Молдавии почти в 15,7 млн леев (около $0,8 млн). Об этом говорится в условиях контракта, обнародованных 16 августа Агентством публичной собственности республики.

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Контракт заключён с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании. Срок выполнения работы — 30 января 2023 года.

В условиях говорится, что контракт заключён не в ходе конкурса, как планировалось ранее, а в результате прямых переговоров. Это было сделано на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагазом», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, задолженность превысила $700 млн. В Кишинёве не согласны и настояли на аудите. В указанный срок аудитора найти не получилось. По рассказам молдавской стороны, победители конкурсов якобы отказывались работать из-за антироссийских санкций.