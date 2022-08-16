Стокгольм, 16 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Вероятность того, что Шведские демократы получат на выборах в риксдаг этой осенью больше голосов, чем Умеренные, оценивается примерно как один к пяти. Об этом 16 августа написала газета SvD со ссылкой на статистическую модель, которая взвешивает последние опросы общественного мнения.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

В то же время в цифрах есть большая неопределённость, написал журналист Йенс Финнес, который помог разработать математическую модель.

«Пока рано сбрасывать со счетов возможность роста голосов для Шведских демократов», — говориться в статье.

Согласно модели SvD, Умеренные получат на три-четыре процентных пункта больше, чем Шведские демократы. Журналисты напоминают, что речь идёт о голосах избирателей, а не о количестве мандатов в риксдаге.

Напомним, что выборы в парламент Швеции состояться 11 сентября.