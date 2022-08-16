Москва, , 13:25 — REGNUM Потеряв в начале недели (15 августа) порядка 3%, нефть остается под давлением на торгах 16 августа, снижаясь почти на 1,5% после неудачной утренней попытки вернуться выше $94 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Нефтепровод Transneft.ru

«Февральские минимумы в районе $92,80, которые ограничили падение на прошлой неделе, снова находятся под угрозой, как и уровень $90.

Участники рынка продолжают муссировать тему возможного заключения соглашения о ядерной сделке, которое становится все реальнее и ближе.

Причем на данном этапе трейдеров волнует сам факт потенциального увеличения предложения со стороны Тегерана, а не сроки наращивания добычи, которые не самом деле не будут быстрыми.

Также рынок черного золота довольно чувствительно реагирует на любые проявления угасания спроса на риск в целом.

Рынок нефти остается нестабильным несмотря на преобладающий оптимистичный настрой инвесторов в ожидании протокола заседания ФРС США.

Доллар укрепляет позиции четвертый день подряд, что усиливает давление на сырьевой сегмент в целом.

Если грядущая статистика от API и минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в США отразит увеличение объемов, это станет еще одним аргументом в пользу дальнейших продаж фьючерсов с целью на упомянутом уровне $90.

При этом отметка $100 продолжит закреплять за собой статус сопротивления», — предполагает эксперт.

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