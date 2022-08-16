Канберра, , 14:30 — REGNUM Бывший лидер Национальной партии, а также бывший заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс отклонил призывы, чтобы его недавний начальник Скотт Моррисон ушёл в отставку после того, как вскрылось, что тот получил секретные полномочия пяти министров. Об этом Джойс заявил 16 августа в интервью газете The Australian.

Барнаби Джойс Bidgee

В то же время Джойс признал, что секретных министерских портфелей у предыдущего премьер-министра Австралии вообще не должно было быть.

«Я не думаю, что он должен уйти в отставку, ничего противозаконного не было сделано», — заявил Джойс.

«Должно ли это быть в том виде, в каком это произошло? Нет. Должно ли это было вообще случиться? Отчасти, наверное, нет», — добавил политик.

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