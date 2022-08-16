Барнаул, 16 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о вынесении приговора по факту серьезного пожара, произошедшего в ночь на 31 июля 2020 года в жилом здании туристической базы «Горное солнце», расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

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Виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, стал 41-летний директор туристического комплекса.

Ночью 31 июля 2020 года в котельной одного из корпусов туркомплекса произошло возгорание, которое вследствие хранения дизельного топлива в данном помещении, способствовало быстрому развитию пожара с дальнейшим блокированием пути эвакуации продуктами горения и пламенем, которые распространились на все здание корпуса гостиницы, включая его жилую часть.

Проживающие на 2 и 3 этажах более 20 клиентов туркомплекса, среди которых двое несовершеннолетних, вынуждены были эвакуироваться самостоятельно спрыгивая с лоджий занимаемых ими номеров. При этом люди падали с большой высоты, ударяясь о выступающие части горящего здания и поверхность земли. В результате падения потерпевшим были причинены физическая боль, а также телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, вследствие получения травмы при падении, 63-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, которую суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате возгорания проживающие в здании двое мужчин получили ожоги. Кроме того, еще двое туристов — мужчина и женщина, пытаясь выбраться из горящего здания, выпрыгнули из окон третьего этажа и получили травмы, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение.

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