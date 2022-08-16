Стокгольм, , 14:28 — REGNUM Согласно новому опросу, проведенному газетой Aftonbladet и социологами из Demoskop, доверие к лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону снизилось и теперь находится на том же уровне, что и у лидера Шведских демократов Йимми Окессона.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидером в списке является премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) — 53%.

Лидеру Умеренных Кристерссону, лидеру Шведских демократов Окессону и лидеру Христианских демократов Эббе Буш доверяют 40% во всех трёх случаях.

Достаточно показательным является то, что за ними следует лидер Либералов Йохан Персон, которому доверяет 31% респондентов. Аутсайдерами являются лидеры Зелёных Пер Болунд и Мэрта Стеневи.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведённом в период с 26 июля по 4 августа, принял участие 3001 человек.

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