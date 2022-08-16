Москва, , 13:21 — REGNUM Лидер фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов призвал правительство РФ объявить амнистию для малоимущих граждан по долгам за услуги ЖКХ, а остальным должникам предоставить рассрочку, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Ранее Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), направила обращение в Министерство строительства России с предложением списать долги за ЖКУ некоторым категориям граждан, в частности, утратившим кормильца и потерявшим трудоспособность. В организации считают, что соответствующая мера решит проблему общей задолженности населения, сообщают «Известия».

По словам Миронова, поддержка инициативы по списанию долгов в бизнес-сообществе говорит о необходимости срочных действий во избежание банкротства жилищно-коммунальной сферы.

«Пока государство прикладывало большие усилия по поддержке граждан, пострадавших от пандемии и кризиса, удар по доходам россиян нанесли коммунальные монополисты. С июля тарифы на ЖКУ в отдельных субъектах РФ выросли более чем на 7%, что стало возможно с одобрения региональных властей», — сказал Миронов.

Он отметил, что подобное повышение лишь усугубит и без того сложную ситуацию с долгами населения и превратит их значительную часть в невозвратные.

«Напомню: партия «Справедливая Россия — За правду» давно выступает не только за долговую амнистию, но и за введение господдержки для широких слоев населения путем предоставления отсрочек и рассрочек по долгам», — пояснил депутат.

Миронов считает, что начинать работу в сфере ЖКХ надо с введения экономически обоснованных тарифов, которые бы исключали получение сверхприбылей монополистов за счет населения.

«Это включает в себя отказ от грабительской и неэффективной мусорной реформы. Одновременно государство должно принять действенные меры по повышению доходов граждан, чтобы им было чем расплачиваться за реальное потребление энергоресурсов и за другие услуги. В ходе предстоящей осенней сессии фракция СРЗП будет настаивать на принятии наших инициатив по повышению зарплат, пенсий и пособий», — заключил парламентарий.

Напомним, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предлагает вернуть гражданам право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг при погашении задолженности по ЖКХ. Такое право должники утратили с 1 января 2022 года при наличии установленной решением суда задолженности вне зависимости от заключения или выполнения соглашения по ее погашению.

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