Москва, 16 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Доллар подорожал к рублю на 1% в ходе сессии 15 августа, правда, к концу торгов отошёл от максимумов начала августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 16 августа, котировки сохраняют восходящий уклон, продолжая отстаивать уровень 61 руб. и повышаясь в пределах 0,3%.

Пара доллар/рубль вышла из фазы консолидации, но импульс пока не получает развития, хотя теоретически предпосылки для такого сценария присутствуют.

Это и общее укрепление USD на рынке Форекс, и нестабильное отношение к риску, и падение нефти, и предвкушение возобновления бюджетного правила.

Судя по сдержанному падению рубля, накопительный эффект еще не сработал в полной мере, а внешние раздражители по-прежнему оказывают опосредованное влияние на настрой «россиянина».

До конца августа медвежье давление на рубль может сдержать налоговый период, но в целом динамика последних дней говорит в пользу дальнейшего отступления отечественной валюты.

Это может произойти в случае дальнейшего удешевления нефти, которая продолжает отдаляться от уровня $100 за баррель Brent на опасениях скорого заключения ядерной сделки между США и Ираном.

Ближайшим ориентиром для доллара сейчас выступает уровень 62 руб., но путь за ее пределы вряд ли будет беспрепятственны», — считает эксперт.

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