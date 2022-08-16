Стокгольм, , 14:26 — REGNUM Христианские демократы не готовы экономить деньги при оказании помощи развивающимся странам и тем самым отклоняться от цели выделения 1% валового национального дохода Швеции на помощь иностранным государствам. Об этом 16 августа в эфире радиостанции SR заявила лидер партии Эбба Буш.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

«Можем ли мы договориться, чтобы «урезать» помощь? Ответ — нет. Считаю ли я, что мы можем найти устойчивое урегулирование вокруг реформирования практики выделения помощи, когда все партии будут этим удовлетворены? Да, я так считают», — заявила Буш.

Журналисты напоминают, что в преддверии выборов в риксдаг и Шведские демократы, и Умеренные хотят частично финансировать свою политику за счет сокращения помощи Швеции развивающимся странам.

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