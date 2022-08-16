Ставрополь, , 13:19 — REGNUM Урожай яблок и винограда на Ставрополье может превысить прошлогодний. Аграрии края уже приступили к их сбору и отмечают хорошие показатели: яблок собрано уже 2,7 тыс. тонн с площади 27 гектаров, а винограда — 5,6 тонны. При этом обработано всего 8% яблоневых садов.

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«Всего же, по прогнозам краевого минсельхоза, будет собрано 57 тыс. тонн яблок — на семь тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Хорошие планы и на виноград. В этом году планируем собрать 41 тыс. тонн продукции», — написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в соцсти «ВКонтакте».

При этом он отметил, что росту урожая год от года способствует поддержка сельхозпроизводителей со стороны государства. Так, уже получено аграриями 3 млрд рублей, помощь будет продолжена, заявил Владимиров, так как «Ставрополье находится на передовой обеспечения продовольственной безопасности страны».

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье уже завершена уборка зерновых культур. Урожай составил 8,5 млн тонн при средней урожайности 38 центнеров с гектара. Столько же аграрии собрали и годом ранее.

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