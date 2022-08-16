Джакарта, 16 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Индия поддерживает председательство Индонезии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году, сообщает Antara.

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Индия очень поддерживает и является сильным партнером АСЕАН. Мы желаем Индонезии всего наилучшего в ее председательстве в АСЕАН», — заявил посол Индии в Индонезии.

Индия видит, что это трудное время для АСЕАН, поскольку существует много нерешенных вопросов, особенно в отношении членства в АСЕАН. Поэтому посол выразил надежду, что Индонезия, выполняя свою роль председателя группы стран Юго-Восточной Азии, сможет найти способ решить все вопросы в рамках АСЕАН.

В 2023 году Индонезия вновь станет председателем АСЕАН после того, как ранее была председателем в 1967, 2003 и 2011 годах.