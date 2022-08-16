Архангельск, , 13:18 — REGNUM В Архангельской области учрежден День ветеранов боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Ветераны боевых действий Глеб Кашкин © ИА REGNUM

«1 июля — День ветеранов боевых действий в Архангельской области. Теперь эта дата официальная и будет отмечаться ежегодно, подписал соответствующий указ. В Архангельской области живут почти 13 тысяч ветеранов и участников боевых действий», — сообщил глава региона.

С предложением установить в области эту памятную дату обратились сами ветераны боевых действий в июне 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о Дне ветеранов боевых действий внесен в Госдуму РФ.