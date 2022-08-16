Стокгольм, 16 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Лидер партии Центристов Анни Лёф сама загнала себя в тупик своей политикой «широкого центра». Об этом 16 августа в своих социальных сетях написал главной оппозиционной партии Ульф Кристерссон (Умеренные).

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Заявления лидера оппозиции прозвучали после того, как Лёф ранее заявила, что она готова быть частью левого правительства под руководством Социал-демократов.

Но такой союз с Социал-демократами не окажет никакого влияния на политику Центристов, считает Кристерссон и приводит несколько примеров того, что он считает невыполненными обещаниями Лёф.

«Поэтому всем разочарованным избирателям, голосующим за Центристов, я хочу сказать следующее: вместо этого одолжите свой голос на парламентских выборах мне. Я обещаю хорошо им распорядиться», — написал Кристерссон.