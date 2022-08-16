Стокгольм, , 14:07 — REGNUM Германия была одной из первых стран, ратифицировавших членство Швеции в НАТО. Когда канцлер Олаф Шольц посетил Стокгольм 16 августа, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон воспользовалась возможностью, чтобы выразить «глубокую благодарность» за поддержку в ходе процесса вхождения её страны в члены альянса, пишет газета Aftonbladet.

Магдалена Андерссон Frankie Fouganthin

Шольц ответил, что членство Швеции углубит отношения между странами и что это только вопрос времени, когда все другие государства-члены дадут свое согласие.

«Я думаю, что все прилагают усилия, чтобы найти решение», — заявил немецкий канцлер.

Во время совместной пресс-конференции два лидера также объявили, что вместе они должны ускорить переход к зеленой экономике, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива. Но чтобы этой зимой нехватка электричества не стала слишком заметной, необходимо запастись газом.