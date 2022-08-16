Пенза, , 14:14 — REGNUM В Пензе на улице Ленина поздним вечером 15 августа загорелись неэксплуатируемые помещения бывшего велозавода. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.

Пожар в Пензенской области Pozhar. pnzreg.ru

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 21:41 (мск). Пожар охватил неиспользуемые помещения велозавода на площади 660 кв. метров.

К ликвидации возгорания привлекалась одна единица спецтехники и три человека личного состава.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в исправительной колонии №4 в населенном пункте Лесной городского округа Пенза загорелось общежитие для заключенных. В результате инцидента никто не пострадал.

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