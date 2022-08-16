Калуга, 16 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Акционерное общество «Калугаприбор» (Концерн «Автоматика» ГК «Ростех») представило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» импортозамещающее решение в области организации связи — телефонную станцию «Протон-КА». Об этом 16 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исполнительного директора «Калугаприбор» Олега Козырко.

АО «Калугаприбор» Телефонная станция «Протон-КА»

Автоматическая телефонная станция «Протон-КА» представляет универсальный программно-аппаратный комплекс для организации и развития мультисервисных узлов коммутации и доступа на базе технологий коммутации пакетов (IP) и каналов (TDM). Разработка может применяться на всех сетях связи — общего пользования, ведомственных, выделенных, технологических телефонных сетях и сетях связи специального назначения в качестве автоматической телефонной станции.

«АТС «Протон-КА» — отечественное решение (от разработки до сервисной поддержки) может быть востребовано по программе импортозамещения федеральными и региональными органами власти, крупными государственными и коммерческими заказчиками, для которых актуальна максимальная защита коммуникаций», — отметил Олег Козырко.