Канберра, , 14:03 — REGNUM Днем 16 августа действующий премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз предложил своему предшественнику Скотту Моррисону уйти с поста депутата Палаты представителей от округа Кук. Об этом написала газета The Guardian.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

Ранее Моррисон в своё оправдание после вскрытия факта получения секретных полномочий заявил, что не занимается повседневной политикой.

«Моррисон сказал, что он не участвует в повседневной политической деятельности … Это очень странный комментарий для члена Палаты представителей, и я думаю, что жители округа Кук заслуживают того, чтобы их представлял кто-то, кто интересуется нашей парламентской демократией и повседневной политикой», — заявил Альбаниз перед журналистами.

Напомним, что Альбаниз сменил Моррисона на посту премьер-министра Австралии после того, как тот проиграл майские выборы.

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