Москва, 16 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Большинство жителей России (64%) считают главным гарантом пенсионного обеспечения государство (в 2007 году — 69%, в 2008 году — 73%). Приводит результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Blagoveshensk.ru Пенсионные накопления

При этом работающие граждане в два раза стали чаще говорить, что они сами должны заботиться о будущей пенсии — в 2008 году — 11%; в 2022 году — 20%).

Думают о самостоятельных пенсионных сбережениях материально обеспеченные граждане (30%); об участии государства говорят 54%. В группе с низким уровнем дохода на государство рассчитывают 73%, на себя — 17%, на работодателей надеются 9%, на профсоюзы — 3%.

В 57% случаев работающие граждане рассчитывают на дополнительные к государственной пенсии источники дохода. Мужчины говорят об этом на 10% чаще, чем женщины — 62% против 52%

Опрос по телефону среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведён 19 июня 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, размер будущей пенсии, который обеспечил бы жителям России комфортный уровень жизни, должен составлять 39 тыс. 638 руб.

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