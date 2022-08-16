Барнаул, , 13:10 — REGNUM Пока президент Франции Эммануэль Макрон готовится провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, кандидат исторических наук Олег Боронин в своем телеграм-канале отметил, что враги России ведут игры «на краю пропасти»:

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны ЕС, США, Великобритания и все их приспешники и сателлиты — всего 42 страны не потребовали от бандеровщины немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, что может привести к атомной катастрофе. Они потребовали от России вывести военных с атомной станции (то есть оставить объект атомной энергетики без охраны и прикрытия во время военных действий) и передать АЭС под контроль бандеровщины.

Собственно, ничего удивительного в этих требованиях и не требованиях нет. Причем ясно, что «киевские кокаинщики» без ведома своих старших подельников из Вашингтона и Лондона не посмели бы лупить по АЭС. Вся эта опасная «игра на краю пропасти», с одной стороны, демонстрирует совершенное сумасшествие бандеровско-евроатлантических подельников; с другой же стороны — направлена на очередное «прощупывание» России, как говорится, «на вшивость» — сдадим мы назад, уступим или устоим.

Ибо если устоим здесь, а ещё лучше — если и зону безопасности расширим, и отключим бандеровщину от Запорожской АЭС, то для наших врагов станет ещё более очевидно, что Россия никуда не уйдет с освобождённых территорий ни при каких обстоятельствах. Если поведемся и уступим в вопросе об АЭС — значит, на нас можно и дальше давить подобным образом, ибо слабы, получится, мы в коленках и непоследовательны.

В этом плане ситуация вокруг Запорожской АЭС, возможно, именно та точка, по обстоятельствам прохождения которой можно с большой долей вероятности спрогнозировать, скажем так, географические и политические итоги специальной военной операции. Тем более что, требуя от России «вывести войска» с территории АЭС и сдать Энергодар бандеровцам, старшие подельники «киевских кокаинщиков» тут же, «забегая вперёд», требуют вывести войска «и из всей Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что президент Франции Эммануэль Макрон 16 августа проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, известили в Le Figaro.

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