Париж, 16 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обсудит 16 августа в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 16 августа сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Отмечается, что телефонный разговор Макрона и Зеленского пройдёт 16 августа в течение дня.

Также указывается, что «в ходе телефонного разговора французский лидер намерен обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский министр государственных счетов Габриэль Атталь заявил, что власти Франции окажут помощь физическим лицам, предприятиям и сообществам, пострадавшим от пожаров этим летом.