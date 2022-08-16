Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM В Мариуполе (Донецкая Народная Республика) приём граждан будет вести Общественная приёмная депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Assembly.spb.ru

Депутаты из Петербурга будут принимать жителей Мариуполя в рамках решения вопросов, связанных с поэтапным возвращением города на Азовском море к нормальной жизни. Первостепенными задачами общественной приёмной являются юридические консультации по различным вопросам, помощь властям Мариуполя в законодательной сфере, в установлении экономических связей с предприятиями Петербурга.

«Команда Законодательного Собрания готова оперативно включиться в общую работу по оказанию помощи городу-побратиму. Сегодня значимых результатов в этой области уже достигли партии, волонтёры, центры гуманитарной и юридической помощи. Теперь поддержка станет ещё более комплексной», — отметил председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Напомним, что Петербург активно помогает Мариуполю в восстановлении после боевых действий. На вахтовые работы в городе в ДНР активно набирают сотрудников различных специальностей.

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