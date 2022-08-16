Стокгольм, , 14:00 — REGNUM Тот факт, что Центристы открыто заявили, что могут войти в правительство Швеции под руководством Социал-демократов, является довольно ожидаемым заявлением. Об этом в эфире SVT рассказал политический обозреватель телеканала Матс Кнутсон.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Это вполне логично, исходя из того, как действовали Центристы в последние годы, и какой курс взяла партия», — подчеркнул журналист.

Кнутсон продолжает дальше — сотрудничество с левым правительством или, тем более, вхождение в него не снимает вопрос о том, как Центристы будут взаимодействовать с Левыми.

«Будете ли вы в правительстве, где вы сотрудничаете с Левыми, или вместо этого будет сформировано правительство правых партий в шведской политики? Именно на этот вопрос [лидер Центристов] Анни Лёф будет вынуждена ответить», — объяснил Кнутсон.

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