* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 16 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информационное агентство «Бахтар» со ссылкой на местных представителей движения в афганской провинции Панджшер написало, что заявление о захвате ряда членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Калаей-Асриш в уезде Анаба «безосновательно». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Напомним, Фронт сопротивления Афганистана объявил 15 августа, что в боях было убито 25 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ещё 40 попали в плен.

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, опубликовал фотографии, на которых видно, как мужчины складывают оружие перед бойцами фронта. Однако официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере уже давно заявляют, что никаких инцидентов с нарушением безопасности в провинции не происходит.

В сообщении, опубликованном информационным агентством «Бахтар», говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не наблюдают присутствия каких-либо групп или каких-либо действий, которые можно было бы считать угрозой безопасности в Панджшере.