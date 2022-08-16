Тюмень, , 13:06 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировали 153 выздоровевших и 30 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 16 августа региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 16 августа коронавирус выявили у 263 тюменцев. Это на 81 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 августа коронавирус выявили у 198 090 человек, выздоровел 190 881 пациент, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки коронавирус выявили у 344 тюменцев